Karius rekora koşuyor!

Sezona tüm hatlarında sıkıntı yaşayarak başlayan Beşiktaş, kalesinde de güven vermiyor. Liverpool’dan kiralanan kaleci Karius, Süper Lig’de en fazla ceza sahası dışından gol yiyen kaleciler listesinde zirveye yükseldi. Sosa’nın şutunda top Necip’e çarpınca şanssızlık yaşayan ve gol sonrası takım arkadaşına sert tepki gösteren tecrübeli file bekçisi, ceza sahası dışından 10. golünü yedi. Son iki sezondaki istatistiklere göre Karius, bu alanda Alanyaspor’dan Haydar Yılmaz ve Antalyaspor’dan Ruud Boffin’le yarışıyor.

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