Beşiktaş’ın Alman kalecisi Loris Karius, bonservisini elinde bulunduran kulübü Liverpool’dan sürpriz bir davet aldı. İngiliz basınına göre kırmızı-beyazlı kulüp, bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ile cumartesi akşamı Tottenham ile karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finaline, izlemesi için deneyimli file bekçisini de çağırdı.

Real maçında fahiş hataları vardı

Liverpool Kulübü’nün kiralık olarak gönderdiği tüm futbolcularına, Wanda Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için davet gönderdiği, Karius’a bu kapsamda çağrı geldiği aktarıldı. Liverpool’un geçen seneki Şampiyonlar Ligi finalinde kalede yaptığı hatalarla takımının kupayı kaçırmasının sorumlusu olarak gösterilen Karius’un, Madrid’deki finalde dikkatleri başka yöne çekmemek için daveti geri çevirdiği aktarıldı.

Kız arkadaşıyla Yunanistan’da

Kız arkadaşıyla şu aralar Yunanistan’da bulunan futbolcunun, Liverpool’un davetini geri çevirerek Sophia Thomalla ile tatilin keyfini çıkarmayı tercih ettiği belirtildi. Alman eldiven geçen sezonki Devler Ligi finalinde Karim Benzema’ya hediye ettiği gol ve Gareth Bale’ın şutunda topu elinden kaçırıp filelerinde görmesiyle uzun süre konuşulmuş, ardından Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu. (Skorer)