Karius kalede devleşti

Siyah-Beyazlılar’ın başarılı file bekçisi Karius, dün kalesinde adeta devleşti. Devre arası öncesi oynanan Kasımpaşa mücadelesinde kalesinde tam 4 gol gören genç eldiven, kamp dönemini iyi değerlendirip, yeni yıla bomba gibi bir giriş yaptı.

Mücadelenin 43. dakikasında Regattin’in pasıyla topla buluşan Josue’nin ceza sahası dışından attığı şutta, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısında genç kaleci hata yapmadı. İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Akhisar atakları biraz arttı. Fakat gelişen bu ataklarda Karius, kalesinde adeta devleşti. Karius, maçın 81. dakikasında Sokol Cikalleshi’nin attığı golde yapabileceği hiçbir şey yoktu.

‘İyi oynadık, kazandık’

Karius, mücadelenin ardından şu açıklamalarda bulundu: “İlk golün öncesinde biraz şanslıydık. Akhisarspor iyi fırsatlar yakaladı. Bazı anlarda şans yanımızdaydı. Ancak daha önce bu şans yanımızda değildi. Genel olarak iyi oynadık ve kazandık. Nicolas Isimat Mirin, Beşiktaş’a katkı sağlayacak bir kaliteye sahip. Onun adına iyi bir maç oldu. Her maç beraber oynayarak gelişeceğiz ve daha uyumlu oynayacağız.”