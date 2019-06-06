Karius giderse Fabri gelecek

Alman file bekçisi Beşiktaş’tan ayrılma kararı alırsa yerine Fabri gelecek.

06 Haziran 2019, Perşembe 11:08
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Karius giderse Fabri gelecek

Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı bulunan Karius’un ayrılması halinde kaleci transferi için kolları sıvayacak olan Beşiktaş, eski fi le bekçisi Fabri’yle ilgileniyor.

Premier Lig’de küme düşen Fulham’da forma şansı bulamayan Fabri’yle görüşen yöneticiler, mali açıdan uygun zemin bulunması halinde bu transferi tamamlayacak. Yedek kulübesine de kaleci takviyesi yapmayı da düşünen Siyah-Beyazlılar, Malatyaspor ile sözleşmesi biten Ertaç Özbir’i de renklerine bağlamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. (Akşam)

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