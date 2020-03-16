Son dönemde eleştirilerin hedefindeki isim Loris Karius, Galatasaray karşısında etkili oldu.

Alman kaleci, yaptığı 5 net kurtarışla yıldızlaştı.Ayrıca Karius'un Galatasaray'a karşı gösterdiği başarı da devam etti.

Loris Karius Süper Lig kariyerinde kalesini en fazla maçta gole kapattığı rakibi Galatasaray oldu.

Deneyimli file bekçisi, 4 maçın 3'ünde gol yemedi, kalesine gelen 15 şut da 13 kurtarış yaptı.

Galatasaray evindeki yenilmezliğini 8’e çıkardı

Galatasaray, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyum’daki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir’e mağlup olmuştu. Beşiktaş derbisiyle birlikte sarı-kırmızılılar evindeki yenilmezliğini 8 müsabakaya çıkardı. Fatih Terim’in öğrencileri bu süreçte oynadığı 8 karşılaşmada 6 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa da berabere kaldı.

Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı

Galatasaray, bu sezonki derbilerini tamamladı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılar ile bu sezon iki kez berabere kaldı.

Cimbom bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. (Skorer)