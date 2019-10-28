Karius devleşti

Ancak Beşiktaş 1-0 öne geçtikten sonra, Sarı-Kırmızılı ekip baskılarını artırdı. Karius, işte bu anlarda soğukkanlılığını koruyarak takımını rahatlattı. Alman file bekçisi, özellikle Adem Büyük’ün altı pastan yaptığı kafa vuruşunda kritik bir kurtarışa imza attı. Karius, Sarı- Kırmızılılar’ın kanatlardan yaptığı ortalarda hatasız bir şekilde topları toplayarak savunmasının işini kolaylaştırdı. Braga maçındaki başarılı performansı puan için yeterli olmayan 26 yaşındaki kalecinin derbideki çabaları 3 puanın gelmesinde pay sahibi oldu.

‘İnandık, kazandık’

Karius maçın ardından yaptığı açıklamada çok iyi bir iş çıkardıklarını söyledi. Alman kaleci, “Hepimiz inandık. İlk dakikadan, son dakikaya kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Takım gibi oynadık. Bu galibiyetle yeni bir başlangıç yaptık” ifadelerini kullandı. Karius, geleceğiyle ilgili iddialar için ise, “Gelecek sezon ne olur bilmiyorum. Kulüp isterse, ben de istersem kalabilirim. Karar için çok zaman var. Düşünmek için erken” dedi.