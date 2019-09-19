Karius: Deplasmanda iyi başlamak bizim için çok önemli

Kara Kartal’ın Alman file bekçisi Loris Karius, Slovan Bratislava mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, “Bizim için yeni bir kulvar başlıyor. Tabii ki beklentilerimiz var. Öncelikli beklentimiz gruptan çıkmak. Geçen sezon başaramamıştık, bu sezon gruptan çıkmak istiyoruz. Deplasmanda iyi başlamak bizim için çok önemli” ifadelerini kullanarak hedeflerini açıkladı.

Ekip olarak son haftalardaki kayıplardan gerekli dersleri çıkardıklarını söyleyen Karius, “Savunma, takım olarak yapmanız gereken bir şey. Ben bununla ilgili gerekli hazırlıkları yapıyorum. Videoları izliyoruz. Ben ve arkadaşlarım en iyi şekilde hazırlanıyoruz” sözlerini sarf etti.