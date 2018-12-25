Karius çöktü, Kartal düştü

Siyah-Beyazlılar’da 2 sezon başarıyla görev yaptıktan sonra yeni dönem öncesinde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a transfer olan Fabri’nin, takımdaki yeri, Loris Karius’la doldurulmuştu. Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan Alman eldiven, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu form grafiğiyle beklentilerin çok altında kaldı.

Süper Lig’de 17. hafta sonunda 13 karşılaşmada görev yapıp kalesinde 16 gol gören 25 yaşındaki file bekçisi, sadece 3 lig mücadelesinde kalesini gole kapattı. Avrupa Ligi’nde de 5 mücadelede 10 kez kalesinde gol gören Karius, toplamda 18 karşılaşmada 26 gol yedi.

Taraftarın hedefinde...

Ligde performans olarak son 5 sezonda görev yapan Fabri ve Tolga Zengin’in performans olarak gerisinde kalan Karius, Beşiktaş’ta beklenen etkiyi gösteremedi. Siyah-Beyazlı taraftarların, takımın kötü gidişatının sorumluları arasında tecrübeli ismi de göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Mini yorum (Erman Özgür)

Beklemek şart

Karius Beşiktaş’ın sezonun ilk yarısında yaşanan hayal kırıklığı içinde direnç gösterebildi mi? Hayır. Fabri’nin yerini doldurabildi mi? Hayır. Tek başına maç aldı mı? Hayır. E peki ne yaptı? Beşiktaş’ın kalesinde ekstra işler yapmadan, ne iyi ne de kötü çok fazla göze batmadan oynadı. Yaşına bakarak alınmalı denebilir ancak doğrusu opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına karar vermek için ise bana göre sezonun kalanında nasıl oynayacağını beklemek şart.