Karius bu kez tarzıyla gündemde!

Beşiktaş’ın yakışıklı kalecisi, ünlü erkek dergisi Esquire’in İlkbahar 2019 sayısının kapağında yer aldı.

24 Mart 2019, Pazar 09:20
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Karius bu kez tarzıyla gündemde!

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli file bekçisi Loris Karius’un, Beşiktaş’taki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle kulübü FIFA’ya şikayet ettiği ortaya çıkmıştı. Olay yaratan durumun ardından harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, sponsor desteğiyle kaynak yaratıp Alman kalecinin alacaklarını ödedi. Milli ara sebebiyle soluğu Almanya’nın Berlin kentinde alan Karius, ünlü erkek dergisi Esquire’in İlkbahar 2019 sayısının kapağında yer aldı. ABD’li derginin Türkiye edisyonuna özel pozlar veren yıldız isim, futbolculuğuna ek olarak yakışıklılığı ve tarzıyla da gündem olmayı başardı.

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