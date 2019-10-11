’Karius bizim kalecimiz’

Siyah-Beyazlı takımda sergilediği performansla zaman zaman eleştirilen Alman kaleci için Liverpool’dan dün resmi bildiri geldi. 2 yıllık kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Karius hakkında konuşan Liverpool kaleci antrenörü John Achterberg, Alman kaleciyi yakından takip ettiğini söyledi. Liverpool Echo Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan John Achterberg, “Kiralık olarak gönderdiğimiz kalecileri yakından takip ediyorum. Karius ve Grabara’yı sürekli izliyorum. Karius hala bizim kalecimiz” dedi.