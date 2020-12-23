Karius, 2.Lig takımından 3 gol yedi

Beşiktaş'tan geçen sezon sonu gelmeden ayrılan Alman kaleci Loris Karius, yeni sezonda Bundesliga ekibi Union Berlin ile anlaşmıştı. Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Alman kaleci, bu sezon ilk kez resmi maçını Almanya Kupası'nda oynadı.

Union Berlin, 2.Lig ekibi Paderborn karşısında sahasında 3-2 mağlup olurken Karius iyi başlangıç yapamadı. Kalesine gelen 5 şutun 3 tanesi gol olan deneyimli kaleci 90 dakika görev yaptı