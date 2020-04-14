Mide şişkinliği veya diğer adı ile karın şişkinliği, birçok insanın günlük yaşam kalitesini oldukça düşürebilen bir sağlık sorunudur. Bazı durumlarda insanları oldukça zor durumlarda kalmaya iten, günlük aktivitelerin sekteye uğramasına sebep olan karın şişkinliğine ne iyi gelir? Nasıl gider? Karın şişliği için evde yapılacak çözümler ve bitkiler nelerdir? Sizin için derledik. Karın şişliği bazı durumlarda ciddi bir rahatsızlığın sinyallerini verirken bazı durumlarda da sindirim sisteminde meydana gelen bozukluklarla ilgilidir. Karın şişkinliğinin oluşmasına neden olabilen durumlar genellikle düzensiz ve yanlış beslenme, karın şişkinliğini oluşturma riski yüksek olan gıdaların tüketimi, çoğu zamanda da yemek yerken ağız kapalı bir şekilde tutulmamasından dolayı oluşabilmektedir.

Karın şişkinliği neden olur?

Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları: Sindirim sisteminden kaynaklanan hastalıklar karın şişkinliğinin en büyük nedenlerinden birisidir. Gastrit, ülser, kabızlık, dispepsi, bağırsak ve mide kanserleri, mide fıtığı, safra kesesi bozuklukları, çölyak gibi hastalıklar midede ve bağırsaklarda gaz birikmesine neden olur ve karında şişkinlik oluşmasına sebep olurlar.

Ödem: Vücut içerisinde biriken fazla sıvı karında şişkinliğe sebep olabilmektedir. Sodyumun fazla tüketilmesi, hareketsiz bir yaşam, potasyumun yetersiz tüketilmesi ödem oluşmasına sebep olmaktadır. Bu durum da karında ve bağırsaklarda şişlik oluşmasını sağlar.

Sağlıksız Beslenme: Karbonhidrat değeri yüksek olan gıdaların fazla tüketilmesi bağırsaklarda ve karında şişkinliğe neden olabilmektedir. Lif açısından fakir olan besinler bağırsakların olması gerekenden daha az çalışmasına neden olabilmektedir. Çok hızlı bir şekilde yemek yemek de mideye hava girmesine sebep olur. Bu olay bağırsaklarda ve midede gaz oluşumunu sağlamaktadır.

Gıda Alerjileri: Kimi insanların bağırsak ve mideleri bazı besinlere karşı aşırı duyarlı olabilmektedir. Şeker, süt, glüten, soya, yumurta, mısır ve buğday gibi besinlerin tüketilmesi durumunda hazımsızlık oluşabilir ve bununla beraber karında şişkinlik meydana gelebilir. Aynı zamanda kuru baklagiller, karnabahar, brokoli ve lahana da gaz yapabilen yiyecekler arasında yer almaktadır.

Stres: Sindirim sistemi üzerinde ciddi derecede olumsuz etkileri olan stres, mide, bağırsak ve yemek borusunun düzgün çalışmamasına neden olabilmektedir. Stres altında olan bir kişide genellikle karın ağrısı ve şişkinliği gözlemlenen bir durumdur.

Karın şişliğine ne iyi gelir, nasıl gider?

Karın şişkinlikleri genellikle bağırsaklarda ve midede gaz birikmesi ile meydana gelmektedir. Bu bölgelerde sıkışmış olan gaz mide duvarında bulunan sinir uçlarının uyarılmasına sebep olarak mide ağrısının oluşmasına da yol açabilmektedir.

Karın şişkinliğinin önlenmesinde evde uygulanabilecek bazı yöntemler vardır. Yine aynı zamanda düzenli egzersiz yapmak da karın şişkinliği oluşmasının önüne geçecektir.

Günde en az olmak şartıyla 3 litre su tüketilmesi ile tuvalet alışkanlığı kazanılır. Eğer gıda alerjiniz yoksa probiyotik içeren besinleri tüketmekte fayda vardır.

Karın şişkinliği için evde yapılacak çözümler ve bitkiler nelerdir?

Salatalık: Salatalığın besin değeri düşük olmasına rağmen iyi bir idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Vücutta idrar seviyesinin artmasını sağlarken aynı zamanda zararlı maddelerin yani toksiklerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Salatalık, silikon ve kükürt bakımından zengindir. Bu sebeple ürik asidin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır.

Ananas: Bünyesinde %85 civarında su bulunduran ananas, içerisinde bulunan bromelain adı verilen enzim sayesinde protein üretir, hazmı kolaylaştırır. Aynı zamanda ananas, bazı mide hastalıklarına karşı doğal bir ilaçtır.

Rezene: Sindirim sistemi kaslarının yumuşamasını sağlar ve bu sayede gazın sıkışıp birikmesinin önüne geçer. Rezeneyi yemeklerinizin üzerine serperek tüketebileceğiniz gibi çayınıza katarak ya da sadece rezeneyi çay gibi demleyerek günde 2 defa tüketebilirsiniz.

Tarçın: Vücudumuza birçok faydası olan tarçın, midede oluşan asidin mide duvarlarından geçişini azaltarak gaz oluşumunu doğrudan engellemektedir. Çoğu zaman tarçın, karın şişliğini ve gaz problemlerini anında engelleyebilmektedir. Bir fincan sıcak süt içerisine yarım çay kaşığı kadar toz tarçın ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı için. İçerisine bir miktar bal ekleyebilirsiniz. Süt tüketemeyen kişiler de bir fincan sıcak suyun içerisine yarım çay kaşığı kadar toz tarçın ya da birkaç tane çubuk tarçın ekleyin, 5-6 dakika kadar demlenmesini bekledikten sonra ve tarçın çayınızı içebilirsiniz.

Nane: Hemen her evde bulunan nanenin de vücudumuz açısından birçok yararı vardır. Ağız kokusunun önlenmesinde de aktif olarak kullanılan nane, karın şişkinliği problemlerinde de en çok kullanılan bitkilerdendir. Nanenin içerisinde mevcut olan antioksidan maddeler ve fenolik maddeler sayesinde midenin rahatlamasına yardımcı olur ve karında meydana gelen şişkinliğin engellenmesinde etkin rol oynamaktadır. Nanenin en önemli özelliklerinden bir tanesi, sindirimi rahatlatmasıdır. Taze nane yapraklarını çiğneyerek tüketebilir ya da kuru naneyi demleyerek çay şeklinde tüketebilirsiniz.

Zencefil Çayı: Hazımsızlık problemi yaşayan kişilerin günde 1-2 defa zencefil çayı içmeleri tavsiye edilmektedir.

Yoğurt: Yoğurt içerisinde aktif kültür bakterileri bulunduran bir besindir. Aktif bakteriler, mide enzimlerinin harekete geçmesini sağlar ve bu sayede besinlerin daha hızlı sindirilmesini sağlar. Her yemeğin arkasından yoğurt tüketmek, mideyi ciddi derecede rahatlatacaktır. Eğer yoğurt tüketemiyor ya da sevmiyorsanız probiyotikler de yoğurt ile aynı işlevi görecektir.

Biberiye: Gaz şikayetlerinde oldukça etkili bir çözümdür, aynı zamanda sindirimi de kolaylaştırabilen bir özelliğe sahiptir. Bir fincan sıcak su içerisine biberiye ve limon suyu ekleyerek içebilirsiniz.

Papatya Çayı: Bilinen birçok yararlı etkisi vardır. Uykusuzluğa çare olmasının yanı sıra sindirim sistemi kaslarının yumuşamasını da sağlamaktadır. Karın şişkinliği için yaklaşık 3 gram papatyayı bir fincan sıcak suda demleyerek çay şeklinde tüketebilirsiniz.