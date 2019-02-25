Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, ülkesinde yayım yapan dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'e verdiği röportajda ses getirecek açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki santrfor, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinin ardından Real'in yeni liderinin kendisini olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Önceden Cristiano'ya göre oynuyordum. Saha içinde sürekli onu arıyor ve daha fazla gol atmasına yardımcı olmaya çalışıyordum. O zamanlar ikinci plandaydım. Şimdiyse gol atma isteğini gösterme ve takımı taşıma sırası bende. Benim sevdiğim şey de bu."

Sergilediği performansla zaman zaman Real taraftarlarının büyük tepkisini çeken yıldız isim, bu sezon 40 maçta 20 gol atıp 7 de asist kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler