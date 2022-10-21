Geçen sezon performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan Fransız golcü Karim Benzema, Ballon d'Or'un da sahibi olmuştu. Benzema kişisel Instagram hesabından bir hikaye paylaşımı yaptı ve eski Fransız futbolcu Jerome Rothen'e göndermede bulundu.

BENZEMA: ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM, ASLA VAZGEÇMEDİM

Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili olarak, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Cristiano Ronaldo takımdan ayrıldıktan sonra daha fazlasını yapmam gerektiğini anladım.

Zidane ve Ronaldo benim için idol oldular. Ballon d'Or hayalimdi ve gerçek oldu. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" açıklamasını yaptı.





34 YAŞINDA BALLON D'OR'U KAZANDI

Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen 2022 Ballon d'Or ödülünü Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema kazandı. Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi oldu. Benzema, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.









SERÜVENİ KISA FİLM OLDU!

Spor giyim markası Adidas yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema için kısa film hazırladı. Benzema'nın kendisiyle özdeşleşen el bandajının altına dönüşmesini gösteren "Hand of Gold" isimli kısa film çekildi. Marka aynı zamanda Benzema'ya özel olarak altın görünümlü, "X Speedportal" model bir krampon da tasarladı. Satışa çıkarılmayacak olan kramponun, biri Benzema'ya hediye edilmek üzere sınırlı sayıda üretildiği belirtildi.

'ÇOK FAZLA KONUŞUYORSUN'

Benzema, bir dönem Ankaragücü forması giyen Rothen'in başkent ekibindeki bir fotoğrafını paylaştı ve "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" dedi. Benzema bu paylaşımın ardından da Ballon d'Or'u kazandığı bir fotoğrafını paylaştı.

DAHA ÖNCE ZIDANE ELEŞTİRİLMİŞTİ

RMC'de yorumculuk yapan Rothen, en son Mbappe'nin Benzema'dan daha iyi olduğunu söylemişti. Rothen geçmişte de Benzema'ya övgü dolu ifadeler kullanan Zinedine Zidane'ı bu nedenle eleştirmişti.

ANKARAGÜCÜ'NDE FUTBOL OYNADI

Uzun yıllar Monaco ve Paris Saint-Germain forması giyen Rothen 2009-10 sezonunda kiralık olarak Ankaragücü'nde top koşturdu. Fransız futbolcu Süper Lig 'de 12 maçta görev yapmıştı.







