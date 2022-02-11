Karim Benzema PSG maçında oynayacak mı? Ancelotti açıkladı

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı bulunan yıldız golcü Karim Benzema'nın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynayacakları maçta forma giyip giyemeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Villarreal ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Ancelotti, Karim Benzema'nın PSG maçında oynayıp oynayamayacağı ile ilgili gelen soruya, "Karim hakkında iyi hislerimiz var. Bireysel çalışmalarına devam ediyor. Takımla çalışmaya başlamasını beklemeliyiz, Pazar veya Pazartesi günü takıma katılacak ve sonra karar vereceğiz. O zamana kadar bir şey söyleyemem. Herkesin duyguları, benimki, sizinki ve doktorlarınki olumlu. Her zaman söylediğimiz gibi her şeyden önce oyuncunun sağlığı ön plandadır. Karim'in oynayabileceğini düşünürsek, risk almadan oynayacak. Herhangi bir risk varsa, oyuncu oynamaz." sözleri ile cevap verdi.

Daha önce çıkan haberlere göre Benzema'nın sakatlığından dolayı PSG maçını kaçıracağı iddia edilmişti.

Bu sezon Madrid ekibiyle 28 maça çıkan 34 yaşındaki golcü futbolcu, 24 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.



