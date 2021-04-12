Karim Benzema için Lyon açıklaması

İspanyol devi Real Madrid'in forması altında oldukça başarılı bir sezon geçiren Karim Benzema'nın ismi eski takımı Olympique Lyon ile anılıyordu. Haziran 2022'ye kadar Real Madrid ile sözleşmesi olan oyuncunun transfer durumuna ilişkin açıklama eski menajeri Karim Djaziri'den geldi.

Djaziri, Benzema'nın Lyon'a dönmek istediğini fakat şu anda bu durumun biraz karışık olduğunu çünkü Fransız golcünün ilk etapta Real Madrid ile yoluna devam etmek istediğini aktardı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 35 maçta 25 gol, 6 asistlik katkı yapan Benzema'nın transfer durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Djaziri, "Karim Benzema'nın Lyon'a dönmek istediğini, aklının bir köşesinde kulübü ve şehri olduğu için bir gün geri dönme arzusunda olduğunu söyledim. Ancak bugün için Lyon'a dönmekten çok Real Madrid ile sözleşme uzatmaya daha yakın" ifadelerini kullandı.