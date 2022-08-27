Türkiye'den sadece Fanatik Gazetesi'nin üye olduğu ESM'in (Avrupa Spor Medyası Birliği), UEFA ile yaptığı ortalık neticesinde verilen ödüllerden Avrupa'nın En İyi Erkek Futbolcusu seçilen Karim Benzema, ödül sonrası ESM'e önemli açıklamalar yaptı.

Benzema, ana hatlarıyla şunları söyledi:

"Bu ödülü kazandığım için çok mutuyum. Tüm takım arkadaşlarıma herkese teşekkür ediyorum. Onların beni bir gün bu noktaya getireceklerini biliyordum. Birçok şampiyonluk kazandım ama geçen sezon, kariyerimin en iyisiydi. Her şampiyonluk kendi içerisinde farklıdır ve kendi hikayesini yazar."





'Farklı bir roldeyim'

"Özellikle PSG'yi yendikten sonra Chelsea ve Manchester City'yi de mağlup ederek finale çıkıp (Liverpool'a karşı), buŞampiyonlar Ligi'ni kazanmak gerçekten çok zordu. Bu arenada 5 kupam var ama bu zaferi hem en zoru hem de en mutluluk verici olarak söyleyebilirim. CristianoRonaldo ise bana her açıdan çok yardımcı oldu. O Real'deyken farklı bir roldeydim. Daha çok asiste yönelmiştim. Ronaldo ayrıldıktan sonra takımda daha önemli birrol alacağımı biliyordum. Hem gol atmayı hem de asist yapmayı hedefledim."

'Amacım keyif vermek'

Ronaldo, Real tarihinin en golcü (451) ismi ve ben de (324 golle) onun arkasındayım. Bu kulübün efsanelerinden biri olmaya uzak değilim. Gol atmaya devam edeceğim ama onun sayısına ulaşmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Açıkçası sayılara çok takılmıyorum. Önemli olan takımın kazanması ve bu yüzden de gol atmak gerekiyor. Futbolu, insanlara birşey kanıtlamak için oynamıyorum. Geçen sezon kulübümle 3 kupa birden kazandık. Umarım 2022Dünya Kupası'nda ise Fransa'nın kadrosunda olurum.Dünya Kupası herkesin hayali, aynı zamanda Ballon d'Or da bireysel anlamda hepimizin çocukluk rüyası. Şu anda bu ikisine de yakınım. Amacım sahada olmak ve oynadığım futboldan izleyenlerle birlikte keyif almak."

FANATİK ÖZEL / Mehmet Çağrı Davran