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Karim Benzema büyülemeye devam ediyor

Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

07 Nisan 2022, Perşembe 00:25 Son Güncelleme:
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Karim Benzema büyülemeye devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol devi Real Madrid’i konuk etti.

Mücadeleye İspanyol ekibinin Fransız golcüsü Karim Benzema damga vurmuş durumda. Fransız forvet yaptığı hat-trick ile turu takımı adına sonuna kadar araladı.

Karşılaşmaya ise İspanyol ekibinin 9 numarası Karim Benzema damga vurmuş durumda. Fransız forvet yaptığı hat-trick ile Real Madrid turu geçmek adına büyük avantaj sağladı.

Bir önceki turda Paris Saint-Germain'e karşı 30 dakikada hat-trick yapan Benzema, Chelsea karşısında da hat-trick'ini 45 dakikada tamamladı.

75 dakikada 6 gol atmayı başaran Benzema, yükselen formunu da devam ettirmiş oldu.

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