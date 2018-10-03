Karesispor yeni sezona hazır

Balıkesir'in Türkiye Basketbol Ligi'ndeki temsilcisi Karesispor Basketbol Takımı ile Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Kaymakam Abdulkadir Demir sezon açılışı öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.

Karesisporlu İdari, teknik kadro ve oyuncularının bulunduğu programda konuşan Başkan Yücel Yılmaz, Karesispor'un yeni sezona hazır olduğunu ifade ederek, "Balıkesir güzel ve heyecanlı maçlar seyredecek. Güçlü ve iddialı bir takımımız var. Bu takımın seyir zevki yüksek maçlara ev sahipliği yapacağına inanıyorum" dedi.

Balıkesir'in genlerinde basketbol olduğunu ifade eden Yılmaz, kısa sürede önemli başarılara imza atan Karesispor ailesini kutlayarak, yeni sezon için başarılar diledi.

Karesi Kaymakamı olarak göreve başladığından bu yana Karesispor'u yakinen takip ettiğini söyleyen Kaymakam Abdulkadir Demir, "Kısa sürede sağlamış oldukları başarılardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Karesispor, izlediğim kadarıyla gayet güzel bir hazırlık dönemi geçirdi. Biz sporun gücüne inanıyor ve bu gücü kullanmak istiyoruz. Basketbol sayesinde vatandaşlarımız kaliteli zaman geçiriyoruz. Bunu salonu doldurmalarından anlıyoruz. Bu güzellikleri Karesi'ye yaşattıkları için tüm takıma, idari ve teknik kadroya teşekkür ediyorum. Takım bu sene de oldukça iddialı. Yeni sezonda başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" açıklamasında bulundu.

Karesisporlu oyuncu Reha Öz ise iyi ve uyumlu bir takım olduklarını ifade ederek, "Başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Karesi halkına şampiyonluk sevincini yaşatmak istiyoruz. Yeni sezonda tüm halkı yanımıza bekliyoruz" dedi.

Kaymakam Abdulkadir Demir ve Başkan Yücel Yılmaz'ın desteğini her zaman hissettiklerini söyleyen Karesispor Başantrenörü Gencer Baytimur ise "Bu sene de Karesi'ye yakışan, Balıkesir halkını kucaklayacak, onlara başarılı maçlar izletecek bir takım kurduk. Tüm halkımızı maçlarımıza bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İHA