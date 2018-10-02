Karesispor, Bornova Belediyespor ile karşılaşacak

Balıkesir’in Türkiye Basketbol Ligi’ndeki temsilcisi Karesispor, hazırlık karşılaşmasında Kurtdereli spor salonunda Bornova Belediyespor ile karşılaşacak.

Kurtdereli Spor Salonu’nda TB2L ekiplerinden Bornova Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak olan Karesispor, böylece seyircilerinin önünde ilk maçına çıkacak.

Bornova Belediyespor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Karesispor Başantrenörü Gencer Baytimur, “Afyon’dan döndüğümüzde önümüzde 20 günlük bir süre vardı. Her idmanımız da maçlarda gördüğümüz eksiklerin üzerine gittik. Ama şimdi ilk maçımıza artık 10 günlük bir süre kaldı. Tekrar maç ritmine girmemiz lazım. Bu hazırlık karşılaşmalarıyla da takım ilk defa seyircilerin karşısına çıkmış olacak. Umarım hem bu karşılaşmalarda hem ligde seyircimiz bu salonda bizim yanımızda olur her zamanki gibi, hep birlikte nice galibiyet sevinçleri yaşarız” dedi.

Karesispor-Bornova Belediyespor karşılaşması 3 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma seyircilere açık ve ücretsiz olacak.