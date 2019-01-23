Karesili çocuklar karnelerini aldılar, spora koştular

Okulların tatil olması ile karnelerini alan Karesili çocuklar cimnastik şenliğine katıldılar.

23 Ocak 2019, Çarşamba 14:00
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Karesili çocuklar karnelerini aldılar, spora koştular

Sporun birçok dalına ev sahipliği yapmaya çalışan Karesi ilçesi, bu kez de Cimnastik Şenliği ile sporseverlerin karşısına çıktı. Karnelerini alan çocuklar jimnastik yarışmalarına katıldılar. Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortak çalışmaları ile gerçekleştirilen şenlik çeşitli vilayetlerden 10 kulüp ve 208 küçük sporcunun iştirakiyle Alparslan Türkeş Karesi Spor Salonu'nda yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir’in selamlama konuşmaları ile başlayan şenlikte minik cimnastikçilerin heyecanı ve mücadelesi görülmeye değerdi.

İHA

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