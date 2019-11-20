Evde de yapılabilen kardiyo hareketleri hem kalbin daha hızlı atmasına hem de hızlı kilo yakımına olanak tanıyor. Daha profesyonel ve istikrarlı çalışmalar spor salonlarına yazılmak da mümkündür. Training hocaları tarafından kişiye özel her kardiyo programı kas kitle endeksini arttırmak ve vücut içerisinde biriken yağların vücuttan atılmasını sağlamak amacıyla oluşturuluyor. Bu programlara uymak kadar sağlıklı ve düzenli beslenmek de büyük bir önem taşımaktadır.

Kardiyo Egzersizlerine Başlamadan Önce

Öncesi ve sonrasında yapılacaklar da en az kardiyo egzersizleri kadar mühimdir. Söz konusu egzersizlere başlamadan 1.5 - 2 saat önce her türde gıda alımı bırakılmalıdır. Aksi takdirde midede şişkinlik, gaz ve kalpte zorlama gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Aynı zamanda su tüketimine de ağırlık verilmeli, su yerine meyve suları ya da kola gibi asitli içecekler kesinlikle tüketilmemelidir.

Egzersizlere başlamadan önce kardiyo nefes açma pratikleri de uygulanabilir ve performansı olumlu yönde etkileyebilir.

Kardiyo nefes açma nasıl yapılır?

Nefes yollarını açmak ve çok daha enerjik bir şekilde spor yapmak için nefes açma pratikleri 5 ile 10 dakikalık sürelerde uygulanabilir. Burada en önemli nokta nefesin burundan alınıp ağızdan verilmesidir. Çoğu kişinin yanlış yaptığı ağızdan nefes alıp burundan verme pratikleri ise yarardan çok zarar getiriyor. Burun, nefes alma uygulamalarında adeta bir filtre işlevi görmektedir. Havadaki zararlı maddeler burundan akciğere geçerek filtrelenmiş olur.

Nefes açma egzersizleri oturarak ya da yatarak değil ayakta yapılmalıdır. Parmakla burnun bir ucunu kapatıp diğer ucuyla derin nefesler almak da bir diğer yöntem olarak başarıyla uygulanabilir. Her iki burun ucu da bu şekilde kapatılarak nefes açma egzersizleri kısa süre içerisinde tamamlanmaktadır.

Kardiyo çeşitleri nelerdir?

1- Tempolu yürüyüş: Tempolu bir şekilde yürümek kardiyo çeşitleri arasında sıklıkla önerilen ve tavsiye edilen ilk seçenektir. Sanılanın aksine koşmaktan daha fazla oranda yağ yakımını hızlandırır. Spor salonlarında ya da bulunulan şehrin özel alanlarında günlük olarak yürünebilir. Günde ortalama yarım saat ile kırk beş dakika yürümek kilo vermek ve sağlıklı yaşamak için ideal kabul ediliyor.

2- Koşu: Yürüme bandında beş dakika yürüyüş, iki dakika koşu gibi sistemli periyotlarda çalışabilir. Kalbin daha hızlı çalışmasını sağlar. Koşmak aynı zamanda aritmi sorunu bulunan kalplerin çok daha düzenli çalışmasını olanaklı hale getirdiği için de önerilmektedir.

3- Yüzme: En sağlıklı ve faydalı egzersizlerin başında yüzme geliyor. Nefes açan, yağ yakımını hızlandıran ve suyun sakinleştirici etkisiyle depresyon etkilerine karşı insan psikolojisi koruyan yüzme egzersizi haftada iki ya da üç kere yapılabilir. Yüzme esnasında vücudun hemen hemen bütün kasları eşit oranda çalışmaktadır. Eklem ağrıları başta olmak üzere kronikleşmiş ağrıların giderilmesinde de bu spor türü tavsiye edilmektedir.

4- Bisiklet: Bilindiği üzere en büyük kas grupları bacaklarda yer almaktadır. Bisiklet sürerek sadece bacaklar çalışmaz. Aynı zamanda basen ve ön karın kasları da aktif olarak çalıştırılır. Ortalama olarak 10 - 15 dakika bisiklet çevirmek, duruş bozukluklarını da büyük oranda düzeltiyor.

Alternatif kardiyo hareketleri

1- Mekik: Evde yapılabilecek kardiyo hareketlerinin başında mekik geliyor. 15'er ya da 20'li periyotlar halinde çekilen mekikler karın bölgesini düzleştirmektedir. Aynı zamanda nefes tıkanıklığı problemi yaşayan kişiler düzenli mekik çekerek bu şikayetlerini en aza indirger.

2- Şınav: Şınav sadece kol kası yapmak için değil çok daha fit bir görünüme sahip olmak için de çekilebilir. Herhangi bir aksesuara gerek kalınmadan, sadece kol gücüyle çekilebilmesi en büyük artılarından biridir.