Kardeşlik için söyleyecekler
Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda '7 tepenin şehrinden 7 kıtaya' sloganıyla düzenlenecek konserde, dünyaca ünlü isimler İstanbul'un tarihi mekanlarında sahne alacak ve tüm dünyaya sevgi ve kardeşlik mesajı verecek. İnternet üzerinden youtube/iletisimbaskanligi kanalından tüm dünyada yayınlanacak konser Yunus Emre’nin “Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim” sözleriyle başlayacak. İstanbul'un 7 ayrı tarihi mekanında dünyaca ünlü sanatçılarımız unutulmaz eserleri icra edecek.
Piyanist İdil Biret, Ludwig van Beethoven’ın 'İnsanlık Senfonisi' olarak bilinen 9.Senfonisi’ni İstanbul Boğazı'nda seslendirecek. Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz ise, Yunus Emre’nin “Ben Yürürem Yane Yane” ilahisini Kızkulesi’nde icra edecek. Ayasofya’da neyzen Yavuz Akalın “Segah Peşrev” (Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı’nda udi Murat Bağdatlı “Kürdilihicazkar Longa” (Kemani Sebuh), Galata Kulesi’nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt “Syrinx” (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı’nda tanburi Özer Özel ve kemençe sanatçısı Aslıhan Özel “Nihavend Saz Semai” (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi’nde kanuni Serkan Mesut Halili “Şehnaz Longa” (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecekler.