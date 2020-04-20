Kardeşlik için söyleyecekler

Piyanist İdil Biret, Ludwig van Beethoven’ın 'İnsanlık Senfonisi' olarak bilinen 9.Senfonisi’ni İstanbul Boğazı'nda seslendirecek. Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz ise, Yunus Emre’nin “Ben Yürürem Yane Yane” ilahisini Kızkulesi’nde icra edecek. Ayasofya’da neyzen Yavuz Akalın “Segah Peşrev” (Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı’nda udi Murat Bağdatlı “Kürdilihicazkar Longa” (Kemani Sebuh), Galata Kulesi’nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt “Syrinx” (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı’nda tanburi Özer Özel ve kemençe sanatçısı Aslıhan Özel “Nihavend Saz Semai” (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi’nde kanuni Serkan Mesut Halili “Şehnaz Longa” (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecekler.