Kardeşinin vefatından 24 saat sonra büyük performans!

NCAA'de Michigan State Spartans forması giyen Cassius Winston, hayatının en zorlu günlerinden birini geride bıraktı.

Cassius'un 19 yaşındaki kardeşi Zachary Winston, yaya olarak karşıdan karşıya geçerken bir trenin altında kalarak hayata veda etti.

Cassius Winston, kardeşinin ölümünün üzerinden 24 saat geçmeden Michigan State formasıyla sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ısınma bölümünde oldukça üzgün olduğu dikkat çeken ve gözyaşlarını tutamayan Cassius, takımının 100-47 kazandığı maçta 20 dakika sahada kaldı ve 17 sayı, 11 asistlik başarılı bir performans sergiledi.



