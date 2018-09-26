Kardemir Karabükspor - Körfezspor maç sonucu: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kardemir Karabükspor, sahasında Körfezspor’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

26 Eylül 2018, Çarşamba 19:49
- A +

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kardemir Karabükspor, sahasında Körfezspor’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu 

Hakemler: Burak Şeker xx, Hüseyin Aylak xx, Habip Tiryaki xx 

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Ali Kemal Yılmaz xx, Can Sıkılmaz xx, Fatih Tultak xx, Abdullah Sezgin xx, Berk Kervankıran xx, Cihan Aydın xx (Doğukan Sabih Toksöz dk. 88 ?), Ahmet Karadayı xx (Fatih Kızılay dk. 80 xx), Batuhan Kurt xx, Arif Bostancı xx (Yusuf Akbulut dk. 61 xx), Melih Berat Arslan xx 

Yedekler: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Toykan Topuz 

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz 

Körfezspor: Muhammed Demir x, Emirhan Subaş xx, Talha Özler xx, Faruk Erdoğan x, Semih Üstün x (Mustafa Baştürk dk. 80 x), Emirhan Arıcı xx, Emir Şen xx, Emrecan Yıldızhan x (Umut Kerem Ayar dk. 55 xx), Osman Kerem Akyol xx, Mehmet Mustafa Yıldızaç xx, Yasin Yeşilkır xx 

Yedekler: Batuhan Kürkan 

Teknik Direktör: Mehmet Gökhan Terci 

Sarı Kartlar: Cihan, Ali Kemal (Karabükspor), Emir Şen (Körfezspor) 

Goller: Abdullah Sezgin (dk. 52), Yusuf Akbulut (dk. 63 ve 90) (Karabükspor) 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.