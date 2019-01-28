Kardemir Karabükspor-Hatayspor maç sonucu: 0-2

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti. Hatayspor son 5 lig maçını kazandı ve direkt çıkma sırasıyla puan farkını 6'ya düşürdü. Hatayspor ayrıca son 5 lig maçında sadece 1 gol yedi.

Maçtan dakikalar:

15’inci dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mesut, penaltı noktasına doğru gönderdi. Caner’in bekletmeden vuruşu ağlara gitti: 0-1.

49’uncu dakikada maçın hakemi Süleyman Abay, orta sahada rakibine yaptığı faul sonrası Cihan’ı önce 2’nci sarı kart, ardından kırmızı kart gösterip oyun dışına gönderdi.

75’inci dakikada kazanılan penaltı atışı için topun başına geçen Diallo’nun vuruşunu kaleci Furkan kurtardı.

80’inci dakikada Yusuf, itirazdan dolayı 2’nci sarı kart, ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

84’üncü dakikada soldan yapılan ortada topla buluşan Korkishko, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

86’ncı dakikada Ahmet, rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Karşılaşma Kardemir Karabükspor’un 2-0'lık mağlubiyeti ile sona erdi.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Süleyman Abay xx, Mehmet Yıldırım xx, Hüseyin Aylak xx

Kardemir Karabükspor: Furkan xxx, Fatih xx, Ali Kemal xx (Abdullah dk. 67 x), Berkay x, Can xx, Hüseyin x (Arif dk. 61 x), Emre xx, Cihan x, Batuhan xx (Berk dk. 85 ?) , Yusuf x,

Yedekler: Ferhat, Sezer, Berk, Toykan, Melih

Teknik Direktör: Taner Öcal

Hatayspor: Akın xx, Soner Örnek xx, Murat xx, Sadi xx, Mesut xx, Kubilay Sönmez xxx, Gökhan Karadeniz xxx, Diallo xx, Selim Ilgaz xx (Dmytro Korkishko dk. 77 x) , Caner Hüseyin Bağ xx (Maiga dk. 90 ?) , Hamza Gür xx (Mirkan dk. 62 xx)

Yedekler: Ömer, Yasin, Mehmet, Özgür Kazar,

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Caner Hüseyin (dk. 15), Dmytro Korkishko (dk. 84) (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Cihan (dk. 48), Yusuf (dk. 74), Ahmet (dk. 85) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Kubilay, Soner, Mirkan, Maiga (Hatayaspor)