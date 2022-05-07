Kardemir Karabükspor - Büyükçekmece Tepecikspor maç sonucu: 1-6
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında oynadığı son karşılaşmada Büyükçekmece Tepeciksporspor’a 6-1 mağlup oldu. 54 yıllık işçi takımı bu maçla profesyonel liglere veda ederek gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Ahmet Balkan xx, Şefik Öner xx, Ali Osman Karaosmanoğlu
Kardemir Karabükspor: Emre x, Sezer x, Doğukan xx, Mikail Efe x (Hasan Fehmi dk. 59 x), Mert Ali x, Zahid x (Muhammet Gül dk. 84 ?), Serkan x, Ahmet Enes x, Furkan Erdağı x (Yasin Pınarbaşı dk. 66 x), Mustafa x (Mustafa Düzyer dk. 84 ?), Arda xx (Muhammet Emin dk. 66 x)
Büyükçekmece Tepecikspor: Burak xx, Doğukan xx, Berkay xxx (Mertkan dk. 77 xx), Erçağ xx, Kayhan xxx, Orhan xx (Umut dk. 46 xx), Muharrem xx (Hüseyin Tomak dk. 77 xx), Hüseyin Fıstıkcı xx (Muhammet Yıldız dk. 46 xx), Alperen xx, Ahmet xx, Emre xx
Sarı Kart : Mikail Efe (Karabükspor)
Goller : Arda (Dk.39) (Karabükspor), Berkay (Dk. 10, 23, 35, 60) Doğukan (Dk. 68), Erçağ (Dk.81) (Tepecikspor)
İHA