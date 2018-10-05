Kardemir Karabükspor, Afyonspor maçına hazır

Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yarın 14.00'te Zafer Stadyumu'nda Afjet Afyonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Çamlık sahasında gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda takım, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Kara yolu ile Afyon'a hareket edecek olan Kardemir Karabükspor’da sakatlıkları bulunan Emre Eser ve Berkay Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.

İHA