Kardemir Karabükspor, Afyonspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor yarın deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

05 Ekim 2018, Cuma 12:05
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Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında yarın 14.00'te Zafer Stadyumu'nda Afjet Afyonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Çamlık sahasında gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanda takım, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Kara yolu ile Afyon'a hareket edecek olan Kardemir Karabükspor’da sakatlıkları bulunan Emre Eser ve Berkay Yılmaz bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.

İHA

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