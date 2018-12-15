Kardemir Karabükspor: 2 - Denizlispor: 3

Maçtan dakikalar
3. dakikada sağ kanattan içeriye yerden gönderilen ortada savunmadan dönen topu ceza sahası içinde önünde bulunan Recep Niyaz’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada sol kanattan Furkan’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ziya’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2
23. dakikada ara pasla ile sol kanatta topla buluşan Burak Çalık, çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
25. dakikada sol kanattan gelişen atakta penaltı çizgisi üzerinde topla buluşan Yusuf’un plase vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-3
46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf’un geriye doğru pasında Berk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3
İHA