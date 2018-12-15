Kardemir Karabükspor: 2 - Denizlispor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Denizlispor’a 3-2 mağlup oldu.

15 Aralık 2018, Cumartesi 18:02
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Kardemir Karabükspor: 2 - Denizlispor: 3

Maçtan dakikalar 

3. dakikada sağ kanattan içeriye yerden gönderilen ortada savunmadan dönen topu ceza sahası içinde önünde bulunan Recep Niyaz’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 

15. dakikada sol kanattan Furkan’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ziya’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2 

23. dakikada ara pasla ile sol kanatta topla buluşan Burak Çalık, çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3 

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta penaltı çizgisi üzerinde topla buluşan Yusuf’un plase vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-3 

46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf’un geriye doğru pasında Berk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3 

İHA


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