Karbonat su içerisinde çok kolay şekilde çözüle özelliğine sahiptir. Herhangi bir yan etkiye sahip olmaması, gösterilen ilgiyi arttıran sebepler arasında yer alıyor. Karbonatlı Su vücudun pH dengesini koruyor. Bunun yanında, obezite sorununa, kansere, migrene ve daha pek çok sağlık sorununa çözüm oluyor.

Karbonatlı suyun faydaları nelerdir?

Karbonatlı Suyun sağladığı yararlar hakkında uzman görüşleri, buraya ilgiliyi arttırdı. İnsanların Karbonatlı Su hakkında merak ettikleri konu, faydalarının neler olduğu ile ilgili olmaya başladı. Karbonatlı Su, düzenli olarak tüketilirse birçok fayda sağlayabilir.

Mide asidini dengeleyici özelliği bulunur. Midede oluşan fazla asit, yemek borusuna zaman içerisinde zarar veriyor. Hatta bazı durumlarda, yemek borusu kanserine neden olabiliyor. Karbonatlı Su, asidin dengelenmesini sağlayabiliyor. Ayrıca yemek sonrasında fazlaca yaşanan mide ekşimesi durumuna Karbonatlı Su ile çözüm bulunabilir.

Midede olduğu gibi idrar kısmında, idrarın içerisinde asit oranı yükselebiliyor. Bu bir kısım kişide sadece ağrı olarak ortaya çıkarken, bazı kimselerde böbrek taşı oluşumuna neden olabiliyor. Karbonatlı Su, mide asit miktarını düşürdüğü gibi idrardaki asit seviyesini indirerek, vücudun herhangi bir zarar görmesine engel olabiliyor.

Karbonatlı Su, kronik rahatsızlığı bulunan ve buna yönelik sağlıklarını korumak zorunda kalanlarında kullanabileceği bir tür karışımdır. Vücutta zarar görmüş hücrelerin iyileştirilmesinde ve zarar verici bakterilerin dışarıya atılmasında önem ifade ediyor.

Gece yatmadan yarım saat önce Karbonatlı Su içmek, özellikle uyku döneminde bozulan pH değerlerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

Karbonatlı Su ile ağza gargara yapıldığında mikro kırıcı etkisi sayesinde bölgeyi bakterilerden arındırabiliyor. Aynı şekilde gargara, boğazda iltihaplanma sorunu bulunuyorsa, bunu giderici etkiler gösterebiliyor.

Karbonatlı Su LDL olarak bilinen kötü kolesterolü yok edici özelliklere sahiptir. Ancak Karbonatlı Su tansiyon hastalarına sorun çıkarabiliyor. Bu nedenle tansiyon hastalarının Karbonatlı Su tüketmemeleri gerekiyor. Tüketildiği zaman tansiyonun yükselmesine veya dengesiz duruma gelmesine neden olabiliyor.

Karbonatlı Su, eklem bölgelerinde yaşanan ağrıları dindirici özelliklere sahiptir. Eklemlerde sorunların iyileştirilmesinde, devamlı biçimde kullanılabiliyor. Fiziksel sorunları giderici olan Karbonatlı Su, kronik yorgunluğun ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.

İdrar bölgesinde meydana gelen enfeksiyonların bitmesine olanak tanıyor. Mide veya bağırsaklarda enfeksiyon oluşmuşsa, Karbonatlı Su tüketilerek bunların ortadan kalkmasına destek olunabiliyor.

Karbonatlı su ne işe yarıyor?

Karbonatlı Suya dair en çok merak edilen sorulardan birisi de ne işe yaradığı konusuyla ilgilidir. Pek çok işe yarayan Karbonatlı Su tüketiminde mutlaka dikkatli olunması gerekiyor.

Soğuk algınlığından koruyor

Karbonatlı Su, kişinin soğuk algınlığından uzak kalmasına fayda sağlıyor. Dış etkenlerin vücuda yaklaşmasını engelleyici bu özelliği sayesinde, soğuk algınlığı oluşumunda, vücuda ayrıca destekleyici olabiliyor.

Zayıflatıyor

Karbonatlı Suyun en önemli özelliği, kilo verici özelliğinin bulunmasıdır. İnsanların en çok merak ettiği bu özelliği, Karbonatlı ne kadar kilo verdirir şeklinde de olabiliyor. 3 ay haftada en az 5 gün tüketilmesi durumunda, 3-9 kilo arasında kilo verilebiliyor.

Karbonatlı su nasıl kullanılıyor?

Karbonat ve suyun bir araya gelmesiyle oluşan bu karışımın iki şekli bulunuyor. İlki oluşan karışımı direkt olarak içmektir. Bunun için su ve karbonat belli ölçülerde karıştırıldıktan sonra tüketilebilir. İkincisi ise zayıflamaya yönelik kür şeklinde getirilmesidir. Karbonatla zayıflama kürü hazırlama yöntemleri sayesinde, işlem gerçekleştiriliyor.

Karbonatlı su yan etkileri var mı?

Karbonatlı Suyun faydalarının neler olduğunu öğrenmiş olduk. Merak edilen bir diğer konu karbonatlı su karışımının olası yan etkilerinin olup olmadığıdır.

Karbonatlı Suyun açıklanan en önemli zararı, mide ülserine neden olmasıdır. Normal kullanım ölçülerine tüketilmediği zaman, mide ülseri rahatsızlığını hızlandırır. Bu nedenle devamlı tüketilmesi önerilmiyor.

Karbonatlı Su, tansiyon rahatsızlığı bulunan kişilerde tansiyona ilişkin çeşitli yan etkilere neden olabiliyor.

Bunlar haricinde, Karbonatlı Su tüketiminin hangi yan etkilerinin olduğuyla ilgili bulgu bulunmuyor. Karbonatlı Suyun faydalarından yararlanabilmek için mutlaka uzmanlara danışmak gerekiyor.