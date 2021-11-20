17’nci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Hakan Eygü, Mürvet Yavuztürk
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa, Fikret, Halil (Dk. 67 Doğancan), Barış (Dk. 78 Kağan), Emre Aydın (Dk. 84 Burak), Umut, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk. 83 Fahri)Fevzi (Dk. 78 Batuhan Türk), Emre Yıldırım
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR: İlker Günay- Yunus, Mehmet Albayrak, Yasin, Serkan (Dk. 46 Ali Kemal), Uğur (Dk. 85 Batuhan Kazacı), Osman, Buğra (Dk. 70 Furkan), Seyit, Yiğit, Doğukan
SARI KARTLAR: İsa, Emre Yıldırım, Fevzi, Fikret, Umut, Erşan,(Karbel Karaköprüspor) – Yunus, (Kırıkkale Büyük Anadolu spor )
GOLLER: Dk. 17 Umut, (Karbel Karaköprüspor)
DHA