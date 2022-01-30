11'inci dakikada Tekin’in ceza alanına ortasına iyi yükselen Murat, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.
44’üncü dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut Dilek, topu ağlara buluşturdu: 1-1.
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Sezer Yalçın, Nurettin Taşkesen, Tahir Yalçın
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret (Dk. 14 Ahmet Mumin), Halil Yılmaz (Dk. 78 Sinan), Barış (Dk. 89 Batuhan), Emirhan, Emre Aydın (Dk. 78 Fatih), Umut Dilek, Anıl, Abdurrahman Ayhanoğlu, Fevzi
GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER: Cengiz – Burak, Nasrullah, Tekin (Dk. 77 İbrahim), Murat, Yusuf (Dk. 86 Osman), Abdurrahman İlkyaz, Mahmuthan, Oktay, Sancar, Mustafa Aydoğdu (Dk. 26 Güray)
SARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek, Emirhan, Halil Yılmaz, Ahmet Mumin, Fatih, (Karbel Karaköprüspor) - Güray, Nasrullah, (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş)
GOLLER: Dk. 44 Umut Dilek (Pen.) (Karbel Karaköprüspor) - Dk. 11 Murat (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)