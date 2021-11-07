Karbel Karaköprüspor-Fethiyespor: 3-0

5'inci dakikada Fevzin’in ceza alanına ortasına iyi yükselen Halil, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0. 40’ıncı dakikada ceza sahası dışından Umut'un sert şutu ağlarla buluştu: 2-0.
52’inci dakikada Halil’in pasıyla ceza alanında buluşan Barış, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0. Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Furkan Bakan, Kerem Candaş, İsmail Emre
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa, Fikret, Halil (Dk.86 Emre Karadağ), Barış (Dk.78 Fahri), Emre Aydın (Dk.68 Doğan), Umut, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk.86 Burak Büyükkaya), Fevzi (Dk.68 Batuhan), Emre Yıldırım
FETHİYESPOR: Ahmet Altın- Erdinç, Cemal (Dk.46 Burak), Ali Han, Serdar (Dk.78 Berkin), Serhan, Talha (Dk.55 İbrahim), Özgür, Nurettin (Dk.51 Hakan Yakup), Serhat Mutlu, Onur SARI KARTLAR: Cemal, Serhat (Fethiyespor)
GOLLER: Dk.5 Halil, Dk.40 Umut, Dk.52 (Karbel Karaköprüspor)
ŞANLIURFA (DHA)