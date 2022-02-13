Karbel Karaköprüspor – Büyükçekmece Tepecikspor maç sonucu: 0-3

Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-0 mağlup oldu.
67'inci dakikada Berkan’ın pasıyla kale önünde buluşan Hüseyin’in sert vuruşu filelere gitti: 0-1.
77’nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Erçağ'ın sert vuruşu ağlara gitti: 0-2.
90’ıncı dakikada Koray'ın ortasına iyi yükselen Ufuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-3.
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Selçuk Kaplan, Feyzullah Çimen,
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Halil (Dk.85 Kubilay), Barış Şen (Dk.80 Sinan), Emirhan (Dk.72 Batuhan), Emre Aydın, Umut Dilek, Anıl (Dk.80 Emre Yıldırım), Ahmet Mummin, Fevzi, Kağan
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Taylan – Doğukan, Berkay, Erçağ (Dk.79 Umut), Ramazan, Caner, Orhan, Turgay (Dk.89 Emre Yıldırm), Muharrem (Dk.63 Ufuk), Hüseyin (Dk.89 Mertkan), Koray
SARI KARTLAR: Barış Şen, Emre Aydın (Karbel Karaköprüspor) - Ramazan, Ufuk, Taylan (Büyükçekmece Tepecikspor)
GOLLER: Dk.67 Hüseyin, Dk.77 Erçağ, Dk.90 Ufuk, (Büyükçekmece Tepecik Spor)