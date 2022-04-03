Karbel Karaköprüspor - Belediye Derincespor maç sonucu: 2-4

25'inci dakikada Melih’in pasıyla kale önünde buluşan Mehmet Tosun, sert vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.
31’inci dakikada Fevzi’nin ceza alanına ortasına iyi yükselen Burak, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1.
49’uncu dakikada Tayfun’un pasıyla kale önünde buluşan Sercan'ın vuruşu filelere gitti: 1-2.
65'inci dakikada İlker’in ortasına ceza alanında iyi yükselen Ramazan'ın kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-3.
72’nci dakikada kaleciyle baş başa kalan Muhammed Enes, plase vuruşla topa ağlara gönderdi: 1-4.
82'nci dakikada Umut'un pasıyla ceza alanında buluşan Barış'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-4.
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu, Mehmet Şenkaya, Coşkun Yalçın
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – İsa Baltacı, Fikret, Halil Yılmaz (Dk.68 Ahmet Mumin), Emirhan, Umut Dilek, Anıl (Dk.52 Barış Şen), Abdurrahman (Dk.27 Burak), Fatih, Fevzi, Emre Yıldırım (Dk.68 Emre Aydın),
BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha – Mehmet Tosun (Dk.88 Kemal), Melih (Dk.77 Mert), İlker, Ramazan (Dk.68 Uğurcan), Tayfun, Berkay, Muhammed Enes, Sercan, Mesut, Muhammed Fatih
SARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek (Karbel Karaköprüspor) – Sercan, Taha, Mehmet Tosun (Belediye Derince spor )
GOLLER: Dk.31 Burak, Dk.82 Barış (Karbel Karaköprüspor), Dk.25 Mehmet Tosun, Dk.49 Sercan, Dk.65 Ramazan, Dk.72 Muhammed Enes (Belediye Derincespor)
DHA