Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor: 1-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 2’nci hafta karşılaşmasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında Gema Polimer Şile Yıldızspor ile 1-1 berabere kaldı.
18'inci dakikada Emre Yıldırım’ın pasında kale önünde topla buluşan Muhammet Öztürk, topa kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.
64’üncü dakikada Berat’in pasında kale önünde topu alan Barış, sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Gürel Uzuner, Yakup Keçeci, Ahmet Ulu
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Berat - Selim, Burak, Muhammed Burak (Dk. 78 İbrahim), Muhammed Öztürk, Fatih (Dk. 28 Emirhan Korkmaz), Kubilay (Dk. 78 Kemal), Emre Fırtına, Fevzi (Dk. 60 Halil Yilmaz), Emre Yıldırım, Fatih
GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR: Süleyman - Arda, Ali Emre (Dk. 81 Yusuf), Mustafa (Dk. 46 Emir), Hakkı, Raşit (Dk. 46 Şahin), Saffet, Barış, Berat (Dk. 74 Emrecan Yıldızhan), Oğuzhan (Dk. 46 Alihan), Emre Yucak
GOLLER: Dk. 18 Muhammet Öztürk, (Karbel Karaköprü Belediyespor), Dk. 64 Barış (Gema Polimer Şile Yıldızspor)
SARI KARTLAR: Fevzi (Karbel Karaköprü Belediyespor), Saffet, Ali, Hakkı, (Gema Polimer Şile Yıldızspor)