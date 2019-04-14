Karbel Karaköprü Belediyespor - Ergene Velimeşespor: 1-1

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup'un 31’inci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor ile 1-1 berabere kaldı.
52’nci dakikada Yeldar’ın pasıyla ceza alanında buluşan Ramiz'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
88’inci dakikada İbrahim’in ceza alanı dışından sert şutunda top filelere gitti: 1-1.
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Hakan Akkaynak, Ferhat Dalgıç
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR : Fehmi - Fatih, Bilal (Dk. 25 Ramiz), Yeldar (Dk. 90 Yener), Ahmet, Mert, Emre Demir (Dk. 78 Erhan), Hakan, Ali Sabuncu, Yasin, Alper
ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre Yılmaz - Alişan, Ali Erhan, İbrahim, Erçağ, Selçuk, Burhan (Dk. 62 Emin), Emre Karadağ, Rıdvan Türker, Muhammet, Onat (Dk. 72 Baran)
GOLLER: Dk. 52 Ramiz (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Dk. 88 İbrahim (Ergene Velimeşe Spor)
SARI KARTLAR: Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Onat, Alişan (Ergene Velimeşe Spor)