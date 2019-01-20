Karbel Karaköprü Belediyespor - Batman Petrolspor: 2-2

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grubun 18’inci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı.

20 Ocak 2019, Pazar 15:20
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Karbel Karaköprü Belediyespor - Batman Petrolspor: 2-2

7’nci dakikada Emre Tekin Pınar’ın serbest vuruşta direk kaleye vurduğu top filelerle buluştu: 1-0.

27’nci dakikada Alper’in uzaklardan sert şutunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

52’nci dakikada Mertcan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Bedirhan Çelik, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

69’uncu dakikada Mustafa Bedirhan Çelik’in ceza alanı dışından sert vuruşu filelere gitti: 1-2.

76’nc dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Rıdvan, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi:2-2.

DHA


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