Karbel Karaköprü Belediyespor - Batman Petrolspor: 2-2

7’nci dakikada Emre Tekin Pınar’ın serbest vuruşta direk kaleye vurduğu top filelerle buluştu: 1-0.
27’nci dakikada Alper’in uzaklardan sert şutunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.
52’nci dakikada Mertcan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Bedirhan Çelik, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
69’uncu dakikada Mustafa Bedirhan Çelik’in ceza alanı dışından sert vuruşu filelere gitti: 1-2.
76’nc dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Rıdvan, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi:2-2.
DHA