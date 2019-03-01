Karbel Karaköprü Belediyespor - Artvin Hopaspor maç sonucu: 1-0

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor, play off iddiasını sürdürmek için sahasında konuk ettiği Artvin Hopaspor’u Emre Demir’in attığı tek golle mağlup etti.

01 Mart 2019, Cuma 18:03
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Karbel Karaköprü Belediyespor - Artvin Hopaspor maç sonucu: 1-0

TFF 3'üncü Lig 1’inci Grubun 24’üncü haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk Artvin Hopaspor'u 1-0 yendi.

67’inci dakikada Bilal Şeflek sağ taraftan ceza alanına ortasıyla buluşan Emre, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih, Bilal Şeflek (Dk.89 Erhan), Adnan, Ramiz, Ahmet Şahbaz, Mert (Dk.82 Mehmet), Emre (Dk.84 Mehmet Sefa), Hakan, Ali Sabuncu, Yasin

ARTVİN HOPASPOR: Ahmet Özden- Bilal Hallaçlar, Mustafa Serkan, Ali Kemal (Dk.72 Mustafa Diler), Mustafa Pınar (Dk.72 Emrah), Fazlı, Volkan (Dk.62 Serbay), Arif, Rasimcan, Gökhan, Ufuk

GOL: Dk.67 Emre, (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTlar: Fatih, Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor) – Volkan, Ufuk (Artvin Hopaspor)


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