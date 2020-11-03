Karayolları-Türk Hava Yolları maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları’nı 3-1 mağlup etti.

03 Kasım 2020, Salı 18:38 Son Güncelleme:
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Karayolları-Türk Hava Yolları maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları’nı 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Aysim Erginay

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Abbott, Doğa Dıraz, Selis Selvi, Selin Navruz)

Türk Hava Yolları: Carlini, Lynn, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Berin Yıldırım, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Ada Germen, Polen Ünver)

Setler: 25-20, 13-25, 16-25, 19-25)

Süre: 97 dakika (26, 23, 24, 24)

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