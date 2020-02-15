Karayolları-Türk Hava Yolları maç sonucu: 1-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları’nı 3-1 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Erginay
Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Atlıer, Ezgi Akyaldız, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Nursevil Aydınlar Gökbudak)
Setler: 15-25, 16-25, 25-23, 17-25
Süre: 108 dakika (26, 22, 32, 28)