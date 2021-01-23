MENÜ

Karayolları-PTT maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 25. hafta maçında PTT, Karayolları’nı 3-1 yendi.

23 Ocak 2021, Cumartesi 20:38 Son Güncelleme:
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Karayolları-PTT maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 25. hafta maçında PTT, Karayolları’nı 3-1 yendi.

Salon: Başkent

Hakemler: Merve Pelenk Tekol, İbrahim Ünal

Karayolları: Ezgi Akyaldız, Ezgi Kara, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Seda Aslanyürek, Selis Selvi, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)

PTT: Bahar Akbay, Dimitrova, Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Ece Morova, Mejia (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Merve Tanyel, Ceyda Aktaş, Su Zent)

Setler: 26-28, 25-18, 26-28, 14-25

Süre: 124 dakika (42, 24, 34, 24)


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