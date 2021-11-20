Karayolları-Kuzeyboru maç sonucu: 1-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde 10. haftasında Karayolları, sahasında Kuzeyboru’ya 3-1 yenildi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Bilal Çağlar
Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)
Kuzeyboru: Fuldan Ural, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Hande Korkut, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Işıl Öz, Dikmen Sabriye Gönülkırmaz)
Setler: 25-20, 11-25, 22-25, 26-28
Süre: 116 dakika (30, 22, 30, 34)