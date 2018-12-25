Karayolları-Beşiktaş maç sonucu: 3-2

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. haftasında Karayolları, konuk ettiği Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Çetin Ok, Meryem Tekol Pelenk
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Yasemin Özel)
Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Merve İkbal Albayrak)
Setler: 26-24, 25-23, 23-25, 23-25, 15-12
Süre: 143 dakika (33, 29, 30, 31, 20)