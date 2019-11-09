Karayolları - Atlasglobal Yeşilyurt maç sonucu: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Karayolları, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt’u 3-1 yendi.

09 Kasım 2019, Cumartesi 21:43
- A +
Karayolları - Atlasglobal Yeşilyurt maç sonucu: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Karayolları, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt’u 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceylan, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan)

Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Elif Boran, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi, (Ayça Aykaç, Loana, Derya Güç, Arzum Tezcan)

Setler: 25-15, 25-18, 14-25, 25-18

Süre: 100 dakika (22, 25, 25, 28)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...