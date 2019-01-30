Karayolları: 3 - Halkbank: 2

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında Karayolları, Halkbank’ı 3-2 mağlup etti.

30 Ocak 2019, Çarşamba 23:49
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Karayolları: 3 - Halkbank: 2

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında Karayolları, Halkbank’ı 3-2 mağlup etti.

Karayolları: 3 - Halkbank: 2

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Koray Yılmazgil

Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Tumas, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Reed, Asena Seyli, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Simon, Aslı Koçoğlu, Aysun Aygör)

Setler: 16-25, 27-25, 22-25, 25-18, 15-11

Süre: 143 dakika (26, 36, 33, 29, 19)

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