Karayolları: 2 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları’nı 3-2 mağlup etti.

20 Ocak 2019, Pazar 19:18
- A +
Karayolları: 2 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları’nı 3-2 mağlup etti.

Karayolları: 2 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Çetin Ok, Aysim Erginay

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Esra Betül Çetin, Kübra Kegan, Yasemin Özel)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Ceyda Demirhan, Derya Özbek, Duygu Düzceler)

Setler: 16-25, 19-25, 25-23, 27-25, 13-15

Süre: 145 dakika (22, 31, 34, 39, 19)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.