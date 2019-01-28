Karatenin 'mimarı' Esra Karabağ, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mimarlık Fakültesi öğrencisi Esra Karabağ, kendisini savunabilmek için başladığı karatede, elde ettiği Türkiye ve Balkan şampiyonası birinciliklerinin ardından Avrupa ve dünya şampiyonluğu madalyalarını da boynuna takmayı hedefliyor.

Henüz 5 yaşındayken annesi Nazlı Fıstıkçı tarafından ablasıyla karate kursuna yazdırılan Esra Karabağ (19), o günlerde pek de istemeyerek başladığı bu spor dalında ilerleyerek, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bünyesinde, ulusal ve uluslararası başarılar kazandı.

Şu ana kadar Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde eden genç karateci, üniversite hazırlık döneminde de "yaşam tarzı" olarak gördüğü karateden vazgeçmedi.

Sporu ve derslerini bir arada götürerek geçen yıl GAÜN Mimarlık Fakültesini kazanan Esra, derslerinin yoğun ve zorlu geçtiği dönemlerde de antrenmanları aksatmıyor. 2016’da Balkan, geçen yıl Rize’de düzenlenen Türkiye şampiyonasında gençlerde birinci olan genç mimar adayı, Avrupa ve dünya şampiyonluğu madalyalarını da boynuna takmak hedefiyle çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ailesinin antrenmanların yorucu geçtiği için karateye ara verme önerisine rağmen gönül verdiği spordan kopamayan Esra, gelecekte de hem mimarlık mesleğini, hem de spordaki faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlıyor.

Başarısıyla ve davranışlarıyla çevresine örnek olan genç sporcu Esra Karabağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecekte kendini savunabilmesi için 5 yaşındayken annesi tarafından karate kursuna yazdırıldığını söyledi.

İlk dönemlerde çok da isteyerek gitmediği karatede girdiği müsabakalarda başarılar elde edince spora devam ettiğini anlatan Esra, yıllardır başarı için ter döktüğünü belirtti.

"Karate bir yaşam tarzı, mimarlık daha zor"

İlk uluslararası başarısını 13 yaşında Balkan şampiyonasında elde ettiğini anlatan milli karateci, spora başladığında kız sporcu sayısının çok az olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"İlk başlarda antrenmanlara canıgönülden gittiğimi söylemem. Ablamın da o dönem bana eşlik etmesi beni heveslendirdi. Üniversite sınavlarına hazırlandığım dönem ailem artık dur demişti. Küçükken ailem beni zorla götürüyordu. Sonrasında ben istekle gitmeye devam ettim. Antrenman sıklığını azaltsam da karateden kopamadım. İkilemde kaldığım oldu ancak hem sınavlarımı hem de sporumu birlikte sürdürdüm. Çizimim iyi olduğu için çevremdeki insanlar mimarlığa gitmemi önerdi. Bu şekilde mimarlık fakültesini tercih ettim. Sadece çizime güvenmekte mimarlığı tercih etmek çok iyi olmuyormuş, biraz zorlandım açıkçası. Karate bir yaşam tarzı, mimarlık daha zor..."

"Mimarlıkla karateyi bir arada götürebilirim"

Esra, Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etmeyi ve olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini ifade ederek, "Üniversiteye hazırlık döneminde bile karateye devam edebildiysem bir yolunu bulup mimarlıkla karateyi bir arada götürebilirim. Bazen ailem yorulduğumu görünce ara vermemi söylüyor. Ancak başarı elde edebilmem için beni destekliyorlar. Ben de devam ettireceğim." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Karate Antrenörü Abdulkadir Akkurt da 20 yıldır bu dalda görev yaptığını kaydetti.

Esra Karabağ’ın eğitimini ve sporunu başarılı şekilde yürüttüğünü vurgulayan Akkurt, şunları söyledi:

"Performansı iyi inşallah hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonlarında derece almak. Biz aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor temsil ediyoruz. En sonraki Türkiye Şampiyonasında bir altın, 2 gümüş madalya aldık. Sporcularımızın bir çoğu milli sporcu. Önceki yıllar kız sporcuların bu alana ilgisi azdı. Şimdi kızlarda daha çoğunlukta. Karatenin sporcunun eğitimine ve sosyal yaşamına olumlu yansımaları oluyor. Bu yönde öğretmenlerden ve velilerden de olumlu dönüşler alıyoruz. Karate mücadele sporu, sabır ve devamlılık istiyor. Bunu yapabilen haliyle başarılıda oluyor. Bu yolda bizlere desteklerini esirgemeyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz."

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ