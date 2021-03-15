3 gün boyunca süren turnuvada 72 ülkeden 584 sporcu mücadele etti. Elemelerin sonunda 16 kürsü şansı yakalayan Ay-Yıldızlılar dünkü madalya müsabakalarının sonunda 7 finalden 3'ünü şampiyonluğa çevirdi. Olimpiyat kotası alan Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Ali Sofuoğlu, Emre Göktaş, Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Takımımız altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye ayrıca 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere 11 madalya kazanarak, genel klasmanda da şampiyonluğunu ilan etti.



