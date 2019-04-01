Karatede Türk rüzgarı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yer alacak yeni branşlardan biri olan karatede Türkiye, Avrupa’dak rüştünü ispatladı.

Karate Milli Takımımız, İspanya’da düzenlenen 54. Avrupa Şampiyonası’na damgasını vurdu. Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile tamamladı.

Şampiyonada en fazla madalyayı kazanan takım olan milliler, genel klasmanda ev sahibi İspanya’nın (5 altın, 1 bronz) ardından ikinci sırada yer aldı.

Kumitede 6 yılda 4. altın

4 gün süren şampiyonanın 3.gününde Türkiye, 10 madalya mücadelesinin 9’unda kürsü başarısı yakaladı. Kapanışın yapıldığı dünkü programda da Ay-Yıldızlılar, erkek kumite ve kata takımlarıyla final için tatamiye çıktı.

Son altı yılın finalisti Erkek Kumite Milli Takımımız, finalde Sırbistan’ı 3-0 yenerek, üst üste üçüncü, altı yıl içinde de 4. şampiyonluğunu kazandı.

Kata takımından en iyi derece

İlk defa bir Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen Kata Milli Takımı, final maçında İspanya’nın 0.08 puan gerisinde (26.96-26.88) kalarak Avrupa ikincisi oldu.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’dan oluşan Kata Milli Takımı, bu sonuçla tarihindeki en iyi başarısına imza attı.